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İngiltere Futbol Federasyonu, Thomas Tuchel ile Anlaştı

İngiltere Futbol Federasyonu, Thomas Tuchel ile Anlaştı
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İngiltere Futbol Federasyonu, erkek milli takımının yeni teknik direktörü olarak Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile anlaştığını duyurdu. Tuchel, 1 Ocak 2025'te görevine başlayacak.

İngiltere Futbol Federasyonu, erkek milli takımının teknik direktörlüğü için Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile anlaştı. Tuchel, 1 Ocak 2025 tarihinde görevine başlayacak.

İngiltere Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya kaybedilmesinin ardından Teknik Direktör Gareth Southgate ile yollarını ayırmıştı. Southgate'in ardından teknik direktörlük görevi için geçici olarak takımına başına Lee Carsley geçmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu çalışmalarının ardından erkek futbol milli takımının yeni teknik direktörünü buldu. Federasyonun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Tuchel'in 1 Ocak 2025 tarihinde çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

51 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, Chelsea ve son olarak Bayern Münih'i çalıştırdı.

Alman teknik direktör, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı. Tuchel ayrıca Paris Saint Germain ile 2'şer kez Ligue 1 ile Fransa Süper Kupası'nı ve 1 kez Fransa Lig Kupası, Bayern Münih ile Bundesliga ve Dortmund ile de Almanya Kupası'nda şampiyonluklar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Thomas Tuchel Futbol Dünya Spor

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