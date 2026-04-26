Haberler

İngiltere Federasyon Kupası'nda ikinci finalist Chelsea

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Leeds United'ı tek golle eleyen Londra ekibi, finalde Manchester City'nin rakibi oldu

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leeds United'ı 1-0 yenen Chelsea, finale çıktı.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve 82 bin 542 taraftarın tribünden takip ettiği yarı final mücadelesinde Chelsea ile Leeds United karşı karşıya geldi.

Ligde gol atamadan üst üste 5 maç kaybeden ve teknik direktör Liam Rosenior ile hafta içinde yollarını ayıran Chelsea, 23. dakikada Enzo Fernandez'in attığı golle final biletini aldı.

Calum McFarlane yönetimindeki Chelsea, 16 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak finalde Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Chelsea kupadaki son şampiyonluğunu 2018, Manchester City ise 2023 yılında yaşadı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

