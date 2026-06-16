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İngiltere, sakatlanan Livramento'nun yerine Chalobah'ı kadroya aldı

İngiltere, sakatlanan Livramento'nun yerine Chalobah'ı kadroya aldı
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İngiltere Milli Futbol Takımı, sakatlanan Tino Livramento'nun yerine Trevoh Chalobah'ı Dünya Kupası kadrosuna davet etti.

İngiltere Milli Futbol Takımı, Tino Livramento'nun sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını, yerine ise Trevoh Chalobah'ın davet edildiğini açıkladı.

İngiltere Milli Futbol Takımı, Tino Livramento'nun sakatlığı nedeniyle 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını, 23 yaşındaki oyuncunun yerine Trevoh Chalobah'ın davet edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Livramento'ya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, Chalobah'a ise hoş geldin mesajı paylaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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