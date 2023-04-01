İngiltere ayakta! Liverpool takım otobüsüne saldırı

Deplasmanda Manchester City ile oynayan Liverpool, dönüşte saldırıya uğradı. Taraftarlar takım otobüsüne tuğla attı, taş fırlattı. Manchester City yaşananların ardından, "Özür diliyoruz ve yaşananlara yol açabilecek herhangi bir suçtan dolayı pişmanlık yaşıyoruz. Bu yaşananları şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı. İngiliz basını yaşananlara geniş yer verdi.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-1 mağlup etti. Haaland'ın yokluğuna rağmen Kırmızılar'ı rahat geçen City, lider Arsenal'i takibi sürdürdü.

DÖNÜŞTE SALDIRI

Liverpool kafilesi, dönüşte saldırıya uğradı. Manchester City taraftarları otobüse tuğla fırlattı, taş yağdırdı. Camları çatlayan otobüste maddi hasar oluştuğu bildirildi.

CİTY'DEN ÖZÜR

Manchester City kulübü yaşananların ardından özür diledi. City'den yapılan açıklamada "Bir yerleşim bölgesinde otobüse doğru bir cisim atıldığını anlıyoruz. Bu tür olaylar kesinlikle kabul edilemez ve sorumlu kişilerin eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Büyük Manchester Polisinin bu olayla ilgili soruşturmasını elimizden gelen her şekilde tam olarak destekleyeceğiz. Ayrıca Kulüp, bugün maç sırasında ev sahibi taraftarlardan uygunsuz tezahüratlar duyduğu için hayal kırıklığına uğradı. Bu tezahüratların yol açmış olabileceği herhangi bir suçtan pişmanlık duyuyoruz ve bu fikstürden nefret dolu tezahüratları ortadan kaldırmak için her iki kulüpten taraftar grupları ve yetkililerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. İngiliz basını olaya geniş yer ayırdı.