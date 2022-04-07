İngilizler hemen anladı! Ozan Tufan'ın geri gönderilme sebebi hiç şaşırtmadı

Ozan Tufan'ın problemi yine kilo. Aziz Yıldırım döneminde transfer edildiğinde kilo problemleri yüzünden çok sert eleştirilen alan Ozan Tufan, Alanyaspor'a kiralık gidip Sergen Yalçın'la yükselişe geçmişti. 27 yaşındaki futbolcu yine aynı sorunu yaşıyor.

"NİKAH ŞAHİDİ OLDUM"

Fenerbahçeli üyelerle iftar yemeğinde buluşan Başkan Ali Koç, merak edilen soruları cevapladı. Başkan Koç Ozan'la ilgili, "Watford'un sahipleri muhtemelen küme düşeceklerini, Ozan'ın oynayamadığını ifade etti. Bize 'Burada oynayamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın' dediler. Nikah şahitliğini yaptım, çok seviyorum ama İngiltere'ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm" açıklamasında bulundu.