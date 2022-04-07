İngilizler hemen anladı! Ozan Tufan'ın geri gönderilme sebebi hiç şaşırtmadı - Haberler

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İngilizler hemen anladı! Ozan Tufan'ın geri gönderilme sebebi hiç şaşırtmadı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Sezon başında Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Premier Lig ekibi Watford, devre arasında futbolcuyu Fenerbahçe'ye geri gönderdi. Watford'un sahiplerinin Başkan Ali Koç'a, "Oynamayınca kilo alıyor. Oynasın ve kilo almasın" diyerek futbolcuyu geri gönderdiği ortaya çıktı.

Ozan Tufan'ın problemi yine kilo. Aziz Yıldırım döneminde transfer edildiğinde kilo problemleri yüzünden çok sert eleştirilen alan Ozan Tufan, Alanyaspor'a kiralık gidip Sergen Yalçın'la yükselişe geçmişti. 27 yaşındaki futbolcu yine aynı sorunu yaşıyor.

İngilizler onu hemen tanadı! Ozan Tufan'ın geri dönme sebebi hiç şaşırtmadı

"NİKAH ŞAHİDİ OLDUM"

Fenerbahçeli üyelerle iftar yemeğinde buluşan Başkan Ali Koç, merak edilen soruları cevapladı. Başkan Koç Ozan'la ilgili, "Watford'un sahipleri muhtemelen küme düşeceklerini, Ozan'ın oynayamadığını ifade etti. Bize 'Burada oynayamıyor, zaten oynamayınca kilo alıyor. Oynasın kilo almasın' dediler. Nikah şahitliğini yaptım, çok seviyorum ama İngiltere'ye gidip kötü dönen bir Ozan gördüm" açıklamasında bulundu.

İngilizler onu hemen tanadı! Ozan Tufan'ın geri dönme sebebi hiç şaşırtmadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier Lig, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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