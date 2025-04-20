ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi 3. maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda karşılaştığı ÇBK Mersin'i 79-78 mağlup ederek, seriyi 3-0 yaptı ve şampiyon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor