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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi. Maçın salonu Şehit Polis Recep Topaloğlu idi ve hakemler Murat Ciner, Hüseyin Çamcı ve Batuhan Mert Gül'dü. İzmit Belediyespor'dan Ayşe Cora 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Murat Ciner, Hüseyin Çamcı, Batuhan Mert Gül

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 9, Ayşe Cora 30, Nared 18, Ivanova 12, Ferda Yıldız 1, Dilara Tongar, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Özge Özışık 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, Hines-Allen 11, Hartley 24, Vanloo 20, Meltem Yıldızhan 2, Sude Yılmaz 4, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü, Büşra Akbaş

1. Periyot: 23-24

Devre: 47-43

3. Periyot: 74-63

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Batuhan Mert Kocaeli Basketbol Spor Haberler

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