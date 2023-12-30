Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi. Maçın salonu Şehit Polis Recep Topaloğlu idi ve hakemler Murat Ciner, Hüseyin Çamcı ve Batuhan Mert Gül'dü. İzmit Belediyespor'dan Ayşe Cora 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Murat Ciner, Hüseyin Çamcı, Batuhan Mert Gül
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 9, Ayşe Cora 30, Nared 18, Ivanova 12, Ferda Yıldız 1, Dilara Tongar, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Özge Özışık 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, Hines-Allen 11, Hartley 24, Vanloo 20, Meltem Yıldızhan 2, Sude Yılmaz 4, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü, Büşra Akbaş
1. Periyot: 23-24
Devre: 47-43
3. Periyot: 74-63
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 93-79 yendi.