Darüşşafaka: 94-69 - Haberler

Darüşşafaka: 94-69
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı HekimoğluFENERBAHÇE BEKO: Henry 10, de Colo 7, Tarık Biberovic 8, Booker 8, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 7, İsmet Akpınar 6, Metecan Birsen 5, Ahmet Düverioğlu 10, Şehmus Hazer 9,...
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı HekimoğluFENERBAHÇE BEKO: Henry 10, de Colo 7, Tarık Biberovic 8, Booker 8, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 7, İsmet Akpınar 6, Metecan Birsen 5, Ahmet Düverioğlu 10, Şehmus Hazer 9, Ekrem SancaklıDARÜŞŞAFAKA: Caupain 16, Doğuş Özdemiroğlu 2, Pineiro 5, Boothe 19, Olaseni 4, McCullough 4, Sinan Güler 7, Görkem Doğan 3, Troy Selim Şav 4, Can Maxim Mutaf 3, Eren Has 2, Bora Yaşar1'İNCİ PERİYOT: 24-21İLK YARI: 47-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-56
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Darüşşafaka'yı 94-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri tarafından, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Fenerbahçeli sporcular Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Sema Çalışkan ve Şennur Demir'e sarı-lacivertli takımın formaları takdim edildi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor