ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali - Haberler

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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım ÇetinBahçeşehir Koleji: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay CandanGalatasaray Nef: Bost 20, Kravish 20,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay Candan

Galatasaray Nef : Bost 20, Kravish 20, Göksenin Köksal 8, Canaan 14, Blackshear 10, Trimble 18, Sadık Emir Kabaca 8, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş

1. Periyot: 21-25

Devre: 39-48

3. Periyot: 68-74

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 98-94 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Galatasaray Nef, yarı finale yükseldi.

Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Fatih Arslanoğlu, Serkan Emlek, Oğuz Savaş, Nef, Spor, Haberler

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