ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
AA - Ercan Çakar - Spor
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Salon: Sinan ErdemHakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Hüseyin ÇelikAnadolu Efes: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 16, Moerman 3, Pleiss 8, Bryant 5, Dunston 6, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi 13, Ömer Can İlyasoğlu 5, Egemen Güven 2Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Roll 6, Colson 4, M'Baye 23, Tyus...
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Can Mavisu, Hüseyin Çelik
Anadolu Efes: Larkin 13, Buğrahan Tuncer 13, Anderson 16, Moerman 3, Pleiss 8, Bryant 5, Dunston 6, Yiğitcan Saybir 6, Erten Gazi 13, Ömer Can İlyasoğlu 5, Egemen Güven 2
Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Roll 6, Colson 4, M'Baye 23, Tyus 8, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 10, Murat Göktaş 2, Ali Efe Barış
1. Periyot: 22-17
Devre: 43-30
3. Periyot: 65-43
Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 90-66 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanacak.
AA / Ercan Çakar - Spor