ING Basketbol Süper Ligi
AA - Arif Yavuz - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Erhan Yüksel, Yiğit GönültaşHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 6, Mertcan Solkol 24, Berkan Aksu 12, Şafak Edge, Hüseyin Çevirgen 4, Bilgehan Diril 9, Onur Özkapıcı 2,TOFAŞ: Zubcic 13, Mcintyre 11, Berke Büyüktuncel...
AFYON (AA) - Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Erhan Yüksel, Yiğit Gönültaş
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 6, Mertcan Solkol 24, Berkan Aksu 12, Şafak Edge, Hüseyin Çevirgen 4, Bilgehan Diril 9, Onur Özkapıcı 2,
TOFAŞ: Zubcic 13, Mcintyre 11, Berke Büyüktuncel 11, Berk İbrahim Uğurlu 12, Simmons 6, Emre Tanışan 15, Shepherd 5, Yiğit Arslan 9, Bora Satır 18, Muhsin Yaşar 15,
1. Periyot: 10-36
Devre: 25 - 67
3. Periyot: 46 -95
ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 115-57 yendi.
AA / Arif Yavuz - Spor