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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Arif Yavuz - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Erhan Yüksel, Yiğit GönültaşHDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 6, Mertcan Solkol 24, Berkan Aksu 12, Şafak Edge, Hüseyin Çevirgen 4, Bilgehan Diril 9, Onur Özkapıcı 2,TOFAŞ: Zubcic 13, Mcintyre 11, Berke Büyüktuncel...

AFYON (AA) - Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Erhan Yüksel, Yiğit Gönültaş

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Tuğberk Gedikli 6, Mertcan Solkol 24, Berkan Aksu 12, Şafak Edge, Hüseyin Çevirgen 4, Bilgehan Diril 9, Onur Özkapıcı 2,

TOFAŞ: Zubcic 13, Mcintyre 11, Berke Büyüktuncel 11, Berk İbrahim Uğurlu 12, Simmons 6, Emre Tanışan 15, Shepherd 5, Yiğit Arslan 9, Bora Satır 18, Muhsin Yaşar 15,

1. Periyot: 10-36

Devre: 25 - 67

3. Periyot: 46 -95

ING Basketbol Süper Ligi 30. hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 115-57 yendi.

AA / Arif Yavuz - Spor

Basketbol Süper Ligi, Yüksel Yiğit, Sigorta, Afyon, Spor, Haberler

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