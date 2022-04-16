ING Basketbol Süper Ligi
AA - Ercan Doğan - Spor
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Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Erhan GürselBahçeşehir Koleji: Hall 1, Erkan Yılmaz 5, Berkay Candan 9, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 9, Smith 12, Solomon 6, Jones 13, Kartal Özmızrak 9, Dekker 3Gaziantep Basketbol: Petterson 31, İsmail Cem Ulusoy 2,...
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Erhan Gürsel
Bahçeşehir Koleji: Hall 1, Erkan Yılmaz 5, Berkay Candan 9, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 9, Smith 12, Solomon 6, Jones 13, Kartal Özmızrak 9, Dekker 3
Gaziantep Basketbol: Petterson 31, İsmail Cem Ulusoy 2, Luther 9, Gulley 6, Dusan Cantekin 2, Orhan Hacıyeva, Doyle 14, Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan, Kaba 10
1. Periyot: 27-17
Devre: 43-31
3. Periyot: 61-53
5 faulle çıkanlar: 38.41 Gulley, 39.21 Kaba, (Gaziantep Basketbol), 39.32 Muhammed Mustafa Baygül (Bahçeşehir Koleji)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 82-74 yendi.
AA / Ercan Doğan - Spor