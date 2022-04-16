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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Ercan Doğan - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Erhan GürselBahçeşehir Koleji: Hall 1, Erkan Yılmaz 5, Berkay Candan 9, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 9, Smith 12, Solomon 6, Jones 13, Kartal Özmızrak 9, Dekker 3Gaziantep Basketbol: Petterson 31, İsmail Cem Ulusoy 2,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Erhan Gürsel

Bahçeşehir Koleji: Hall 1, Erkan Yılmaz 5, Berkay Candan 9, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 9, Smith 12, Solomon 6, Jones 13, Kartal Özmızrak 9, Dekker 3

Gaziantep Basketbol: Petterson 31, İsmail Cem Ulusoy 2, Luther 9, Gulley 6, Dusan Cantekin 2, Orhan Hacıyeva, Doyle 14, Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan, Kaba 10

1. Periyot: 27-17

Devre: 43-31

3. Periyot: 61-53

5 faulle çıkanlar: 38.41 Gulley, 39.21 Kaba, (Gaziantep Basketbol), 39.32 Muhammed Mustafa Baygül (Bahçeşehir Koleji)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 82-74 yendi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Erşan Kartal, Oğuz Savaş, Ali Şakacı, basketbol, Spor, Haberler

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