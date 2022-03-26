ING Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING Basketbol Süper Ligi

AA - Çağatay İğci - Spor
 - Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Mehmet Ozan ÇakarYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 2, Upson 2, Emircan Koşut 2, German 10, Lomazs 11, Hakan Yapar 18, Thomas Akyazılı 8, Sestina 13TOFAŞ: Emre Tanışan 16, Mcintyre 2, Berk İbrahim Uğurlu 9, Enis...

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Mehmet Ozan Çakar

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 2, Upson 2, Emircan Koşut 2, German 10, Lomazs 11, Hakan Yapar 18, Thomas Akyazılı 8, Sestina 13

TOFAŞ: Emre Tanışan 16, Mcintyre 2, Berk İbrahim Uğurlu 9, Enis Kıvanç Çöl 1, Yiğit Arslan 7, Saldıvar 12, Bora Satır 2, Simmons 10, Cook 6, Zukauskas 17, Muhsin Yaşar 16

1. Periyot: 14 - 24

Devre: 33 - 48

3. Periyot: 45 - 70

Diskalifiye: Mcintyre (3: 55)

5 Faulle çıkan: Sestina (37: 27)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-66 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Çağatay İğci - Spor

Emircan Koşut, Merkezefendi, Alper Özgök, Kerem Baki, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title