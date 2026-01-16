Haberler

Infantino'nun maaşı olay oldu

Infantino'nun maaşı olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun maaşındaki artış tartışma konusu oldu. 2016'da göreve başladığında yıllık maaşı 1.28 milyon euro olan Infantino'nun maaşı, 2023'te 2.7 milyon euro artışla 5.27 milyon euroya çıktı. 2022 Katar Dünya Kupası'ndan kazandığı 1.77 milyon euro tutarındaki ikramiye de bu artışa katkı sağladı. Infantino'nun 2027'de üçüncü ve son dönem için aday olabileceği de iddia edildi.

  • FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2016 yılındaki yıllık maaşı 1.28 milyon euroydu.
  • Infantino'nun 2023 yılında maaşı 2.7 milyon euro artarak güncel geliri 5.27 milyon euroya ulaştı.
  • Infantino, 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle 1.77 milyon euro ikramiye kazandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun göreve başladığı dönemde aldığı ücret ile bugün ulaştığı maaş yeniden tartışma konusu oldu. Yabancı basında yer alan haberde, Infantino'nun yıllar içindeki kazancındaki artış kalem kalem aktarıldı.

LE MONDE MAAŞI MERCEK ALTINA ALDI

Fransa'dan Le Monde gazetesi, Infantino'nun maaşını yakın takibe aldı. Haberde, 2016'da göreve geldiği dönemdeki yıllık ücret ile bugün aldığı toplam gelirin karşılaştırıldığı belirtildi.

2016'DA 1.28 MİLYON EURO

Habere göre Gianni Infantino'nun 2016 yılında FIFA Başkanlığı görevine başladığı dönemde yıllık maaşı 1.28 milyon euro seviyesindeydi.

2023'TE 2.7 MİLYON EURO'LUK ARTIŞ

Infantino'nun 2023 yılında ikinci kez FIFA Başkanı seçilmesinin ardından maaşında 2.7 milyon euro artış yaşandığı ifade edildi. Bu artışla birlikte toplam kazancın belirgin şekilde yükseldiği vurgulandı.

GÜNCEL RAKAM: 5.27 MİLYON EURO

Le Monde'un aktardığı bilgilere göre FIFA'nın 12 Kasım 2025'te ABD'li yetkililere sunduğu vergi beyannamelerinde, Infantino'nun ikramiye ve beyan edilmesi gereken diğer kalemlerle birlikte güncel gelirinin 5.27 milyon euroya çıktığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI ETKİSİ VE İKRAMİYE DETAYI

Haberde, maaştaki yükselişte 2022 Katar Dünya Kupası'nın da etkili olduğu belirtildi. Infantino'nun bu turnuva sayesinde 1.77 milyon euro tutarında önemli bir ikramiye kazandığı bilgisi paylaşıldı.

2027 İÇİN "ADAYLIK" İDDİASI

Aynı haberde, 2026 Dünya Kupası'yla birlikte bu dönemin de "kazançlı" bir süreç olabileceği, Infantino'nun 2027 yılında üçüncü ve son dönem için aday olabileceği öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi

ABD ülkeyi satın almak için ilk adımı attı, AB'den sert tepki geldi
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı

Uçak kalktı! Dünyaca ünlü süperstarı Türkiye'ye getirecekler
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de