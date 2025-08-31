İnegölspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti
2'nci Lig'de İnegölspor, sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 2-1'lik skorla yenerek altın değerinde üç puan kazandı.
STAT: İnegöl İlçe Stadyumu
HAKEM: Hatem Yarar, Uğur Ertemel, Ahmet Kıvanç Kader Sultan Su
İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş,Mete Tetik, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan,Ruhan Aksoy, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun,Efekan Karayazı Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk, Yasin Ozan
KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Turhan, Niyazi Batuhan Salman, 59 Abdullah Balıkuv, Abdullah Balıkçı, Furkan Fehmi Güneş, Erkan Şentürk, Atamer Bilgin(Dk 46 Doğanay Kılıç) Berke Özgün, Burak Albayrak, Talha Yünkuş, Muhammed Enes Yılmaz,Tayip Mevlüt Kaya, Serkan Dursun
