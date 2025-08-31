İnegölspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti

İnegölspor, Karacabey Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti
2'nci Lig'de İnegölspor, sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor'u 2-1'lik skorla yenerek altın değerinde üç puan kazandı.

STAT: İnegöl İlçe Stadyumu

HAKEM: Hatem Yarar, Uğur Ertemel, Ahmet Kıvanç Kader Sultan Su

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş,Mete Tetik, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan,Ruhan Aksoy, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun,Efekan Karayazı Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk, Yasin Ozan

KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan, Yusuf Ziya Gümüş, Kadir Turhan, Niyazi Batuhan Salman, 59 Abdullah Balıkuv, Abdullah Balıkçı, Furkan Fehmi Güneş, Erkan Şentürk, Atamer Bilgin(Dk 46 Doğanay Kılıç) Berke Özgün, Burak Albayrak, Talha Yünkuş, Muhammed Enes Yılmaz,Tayip Mevlüt Kaya, Serkan Dursun

2'nci Lig'de İnegölspor sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
