Üye Girişi
Haberler

İnegölspor, GMG Kastamonuspor ile berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, konuk ettiği GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), -

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Eren Özyemişcioğlu, Oğuz Akyüz, Baykal Tuna

İNEGÖLSPOR: Bekir Sevgi - Samed Karakoç, Serhat Baştan, Yusuf Kocatürk, Mete Sevinç, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Orhan Aktaş, Yusuf Talum (Dk. 76 Umut Doğdu), Okan Deniz (Dk. 64 Ömer Gür), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk. 81 Uğur Mustafa Türk)

GMG KASTAMONUSPOR:  Abdullah Yiğiter - İsmail Güven, Okan Eken, Mustafa Alptekin Çaylı, Yusuf Türk (Dk. 59 Muhammet Arslantaş), İlyas Kubilay Yavuz, Oğuz Yılmaz, Yiğitali Bayrak (Dk. 73 Ali Akkuş), Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen (Dk. 81 Samed Ali Kaya)

GOLLER: Dk. 90+7 Kadir Turhan ( İnegölspor ) - Dk. 90 Okan Eken ( Gmg Kastamonuspor )

SARI KARTLAR: Yusuf Kocatürk, Samed Karakoç ( İnegölspor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, konuk ettiği GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.

90'ıncı dakikada gelişen Kastamonuspor atağında Muhammet'in kaleye şutunda topa dokunan Okan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:  0-1.

90+7'nci dakikada İnegölspor atağında topla buluşan Kadir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu:  1-1.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu GMG Kastamonuspor Umut Doğdu İnegölspor Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title