Sultan Su İnegölspor–Merkür Jet Erbaaspor: 1-2

2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta maçında Sultan Su İnegölspor, sahasında Merkür Jet Erbaaspor'a 2-1 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta Özcan Aydın'ın son dakika golüyle umut doğdu.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: İbrahim Güner, Ahmet Oğuz Yılmaz, Burak Bakırtas

SULTAN SU İNEGÖLSPOR: Emre Şeker, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan, Hüseyin Afkan (Dk. 66 Taha Cebeci), Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu (Dk. 75 Hasan Alp Altınoluk), Yusuf Tursun (Dk. 66 Özcan Aydın), Enes Yılmaz

MERKÜR JET ERBAASPOR: Mustafa Güngör, İbrahim Konuksever, Oğuzhan Aynaoğlu, Şamil Başaran (Dk. 52 Yunus Emre Aydemir), Cemal Şener (Dk. 81 Mustafa Ölçer), Ömer Kandemir, Ahmet Sun (Dk. 81 Enver Sarıalioğlu), Melih Altıkulaç, Oğulcan Enes Demiroğlu (Dk. 22 Kağan Kayalı), Serhat Mutlu, Oktay Balcı

GOLLER: Dk. 90+1 Özcan Aydın (İnegölspor), Dk. 28 Ömer Kandemir, Dk. 65 Oğuzhan Aynaoğlu (Pen.) (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Ahmet Özkaya, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş (İnegölspor), Mustafa Güngör (Erbaaspor)

KIRMIZI KART: Ahmet Özkaya (İnegölspor)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
