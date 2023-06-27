İnegölspor Başkanı Osman Sevim kaza yaptı

BURSA - TFF 2. Ligde mücadele veren İnegölspor 'un Başkanı Osman Sevim meydana gelen kazada yaralandı. 2 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta meydana geldi.

İnegölspor Başkanı Osman Sevimyönetimindeki 06 FH 1818 plakalı otomobil, Huzur sokaktan çıkan Cuma Aktaşidaresindeki 49 AAU 539 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu İnegölspor Başkanı Osman Sevim ve diğer aracın sürücüsü ve yolcu İsmail Emre Kuşyaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.