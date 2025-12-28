Haberler

TFF 2. Lig: İnegölspor: 3 Altınordu: 1

TFF 2. Lig: İnegölspor: 3 Altınordu: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında İnegölspor sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 3-1 mağlup etti.

Hakemler: Mikail Cihangir, Abdullah Polat, Mehmet Erdoğan

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş (Hasan Alp Altınoluk dk. 90+1) Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Ozan Can Dursun dk. 87), Özcan Aydın (Taha Recep Cebeci dk. 76), Hüseyin Afkan (Efekan Karayazı dk. 87) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz

Altınordu: Efe Kaan Yıldız, İsmail Kayalı, Alperen Bekli, Birhan Elibol, Hasan Berat Kayalı (Mitatcan Erdoğan dk. 72), Burak Gültekin, Sercan Demirkıran (Furkan Kaçmaz dk. 46), Yılmaz Özeren, Kaniwar Uzun (Serkan Dursun dk. 82), Ege Arslan (Kerim Avcı dk. 82), Berat Kalkan (Arif Asaf Gültekin dk. 90)

Goller: Yasin Ozan (dk. 16), Taner Gümüş (dk. 35, 67) (İnegölspor), Burak Gültekin (dk. 79) (Altınordu)

Sarı kartlar: Taner Gümüş, Enes Yılmaz, İbrahim Sürgülü (İnegölspor), Yılmaz Özeren (Altınordu) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu