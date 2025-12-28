TFF 2. Lig: İnegölspor: 3 Altınordu: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftasında İnegölspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Hakemler: Mikail Cihangir, Abdullah Polat, Mehmet Erdoğan
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş (Hasan Alp Altınoluk dk. 90+1) Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Ozan Can Dursun dk. 87), Özcan Aydın (Taha Recep Cebeci dk. 76), Hüseyin Afkan (Efekan Karayazı dk. 87) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Altınordu: Efe Kaan Yıldız, İsmail Kayalı, Alperen Bekli, Birhan Elibol, Hasan Berat Kayalı (Mitatcan Erdoğan dk. 72), Burak Gültekin, Sercan Demirkıran (Furkan Kaçmaz dk. 46), Yılmaz Özeren, Kaniwar Uzun (Serkan Dursun dk. 82), Ege Arslan (Kerim Avcı dk. 82), Berat Kalkan (Arif Asaf Gültekin dk. 90)
Goller: Yasin Ozan (dk. 16), Taner Gümüş (dk. 35, 67) (İnegölspor), Burak Gültekin (dk. 79) (Altınordu)
Sarı kartlar: Taner Gümüş, Enes Yılmaz, İbrahim Sürgülü (İnegölspor), Yılmaz Özeren (Altınordu) - BURSA