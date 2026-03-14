İnegöl Kafkasspor, Çorluspor 1947'yi 3-2 mağlup etti
3. Lig temsilcisi İnegöl Kafkasspor, sahasında oynadığı mücadelesinde Çorluspor 1947'yi 3-2'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Tümer Oruç iki gol kaydederken, Yusuf Kaplan da bir gol attı.
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Hasan Ata, Ahmet Algün
İNEGÖL KAFKASSPOR: Hüseyin Genç, Fikret Sevilen, Hasan Bekil (Dk. 78 Onur Akdoğan), Umut Doğdu (Dk. 72 Metin Esmer), Muhammed Akbaş, Serdar Eylik, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç (Dk. 88 Yusuf Aydın), Yusuf Kaplan (Dk. 72 Onur Toroman), Fatih Taşdelen (Dk. 78 Mert Polat Keklik)
ÇORLUSPOR 1947: Ersin Aydın, Çağrı Sümbül, Cihat Aktaş (Dk. 91 Caner Doğan), Enes Bağdemir, Sarper Çağlar (Dk. 56 Ferit Özler), Emirhan Kayar (Dk. 64 Ömer Faruk Gümüş), Muhammed Arslantaş, Mahsun Çapkan, Mohammed Khalil, Hüseyin Ayan, Hasan Gündoğdu (Dk. 55 Koray Yağcı)
GOLLER: Tümer Oruç (2), Yusuf Kaplan (Kafkasspor), Mohamed Khalil, Muhammet Arslantaş (Çorluspor 1947)
SARI KARTLAR: Umut Doğdu, Hasan Bekil, Metin Esmer (Kafkasspor), Enes Bağdemir, Muhammet Arslantaş, Hüseyin Ayan, Ersin Aydın (Çorluspor 1947)
KIRMIZI KART: Enes Bağdemir (Çorluspor 1947)
