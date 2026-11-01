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İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Aliağa FK'yı 3-2 mağlup etti

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İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Aliağa FK'yı 3-2 mağlup etti
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 9. hafta mücadelesinde İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında Aliağa FK'yı 3-2 mağlup etti. İnegöl Kafkas'ın gollerini Adnan Gülen, Taşkın Çalış ve Doğukan İnci atarken Aliağa FK'nın sayıları Caner Çavlun ile penaltıdan Ahmet Metin Arslan'dan geldi.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Berkay Ağış, Gürcan Uslu, Berkay Diniz

İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Hasan Bekil (Dk. 88 Mansur Demirci), Serdar Güncü, Poyraz Gelen, Adnan Gülen (Dk. 74 Doğukan İnci), Taşkın Çalış (Dk. 74 Caner Cengiz), Onur Toroman (Dk. 74 Ahmet Sun), Batuhan Doğrukıran (Dk. 88 Kutay Kurt)

ALİAĞA FK: Halil Yeral, Ahmet Metin Arslan (Dk. 89 Mehmet Uysal), Sercan Demirkıran (Dk. 64 Selim Ilgaz), İzzet Furkan Malak (Dk. 81 Okan Derici), Hamza Gür (Dk. 64 Altan Han Hidayetoğlu), Muammer Sarıkaya, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Çavlun, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 46 Emrehan Gedikli)

GOLLER: Dk. 8 Adnan Gülen, Dk. 14 Taşkın Çalış, Dk. 90+2 Doğukan İnci (İnegöl Kafkas Spor Kulübü), Dk. 4 Caner Çavlun, Dk. 79 (P) Ahmet Metin Arslan (Aliağa FK)

SARI KARTLAR: Yusuf Erdem Gümüş, Sergen Piçinciol (Aliağa FK)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 9'uncu hafta mücadelesinde İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Aliağa FK'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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