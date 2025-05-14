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Indiana Pacers, Doğu Konferansı Finaline Yükseldi

Indiana Pacers, Doğu Konferansı Finaline Yükseldi
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NBA Doğu Konferansı yarı finalinde Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers'ı 114-105 mağlup ederek seriyi 4-1 tamamladı ve finale yükseldi. Batı Konferansı'nda ise Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı geçti.

NBA'de Doğu Konferansı yarı final 5. maçında Indiana Pacers, deplasmanda mücadele ettiği Cleveland Cavaliers'ı 114-105 mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve konferans finaline yükseldi.

NBA'de heyecan 2 karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı yarı final 5. maçında Oklahoma City Thunder evinde karşılaştığı Denver Nuggets'ı 112-105'lik skorla yenerek, seride 3-2 öne geçti. Oklahoma City'de Shai Gilgeous Alexander 31 sayı, Jalen Williams 18 sayı ve Isaiah Hartenstein da 15 sayıyla oynadı. Denver'da ise Nikola Jokic 44 sayı, 15 ribaund ile double double yaparken, Jamal Murray de 28 sayıyla eşlik etti.

Indiana Pacers, konferans finaline yükseldi

Doğu Konferansı yarı final 5. karşılaşmasında Indiana Pacers, Rocket Arena'da karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 114-105'lik skorla yenerek, seriyi 4-1'e getirdi ve konferans finaline yükseldi. Indiana'da Tyrese Haliburton 31 sayı, 8 asist, Pascal Siakam 21 sayı, 8 ribaund ve Aaron Nesmith da 13 sayı, 13 ribaund ile double double yaptı. Cleveland'da ise Donovan Mitchell 35 sayı ve Evan Mobley de 24 sayılık performans sergilese de galibiyete yetmedi.

Indiana Pacers, Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics - New York Knicks eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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