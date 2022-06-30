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İncesu'da futbol turnuvası düzenlendi

AA - Ufuk Kocaeren - Spor
İncesu'da futbol turnuvası düzenlendi

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Yavuz Özkan Futbol Turnuvası düzenlendi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde Yavuz Özkan Futbol Turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlenen turnuva İncesu Yavuz Özkan Futbol Stadyumunda Kaymakam Aydın Göçer'in vuruşuyla başladı.

Kaymakam Göçer, "Kadına şiddet insanlık suçudur" sloganı ile başlatılan turnuvada tüm sporseverleri maçları izlemeye davet etti.

İlçe genelinde 15 takımın 3 gurupta mücadele edeceği turnuva 5 gün sürecek.

AA / Ufuk Kocaeren - Spor

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