İncesu'da futbol turnuvası düzenlendi Kayseri'nin İncesu ilçesinde Yavuz Özkan Futbol Turnuvası düzenlendi. Kayseri'nin İncesu ilçesinde Yavuz Özkan Futbol Turnuvası düzenlendi. Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlenen turnuva İncesu Yavuz Özkan Futbol Stadyumunda Kaymakam Aydın Göçer'in vuruşuyla başladı. Kaymakam Göçer, "Kadına şiddet insanlık suçudur" sloganı ile başlatılan turnuvada tüm sporseverleri maçları izlemeye davet etti. İlçe genelinde 15 takımın 3 gurupta mücadele edeceği turnuva 5 gün sürecek. AA / Ufuk Kocaeren - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› İncesu'da futbol turnuvası düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.