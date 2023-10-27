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İmzayı attı! İşte Konyaspor'un yeni hocası

Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Konyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, en son Giresunspor'u yöneten Hakan Keleş'in takımın başına getirildiği duyuruldu. Keleş, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Konyaspor'da görev yapacak.