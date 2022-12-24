İmzayı atınca ortalık ayağa kalkmıştı! Galatasaray'ın yıldızı geldiği gibi gidiyor

Sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Dries Mertens ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Altyapısında yetiştiği Anderlecht'in Belçikalı yıldızı yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan Mertens'in sezon sonunda Anderlecht'e dönebileceği ifade edildi.

Yeni sezon öncesi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'ın en dikkat çeken transferlerinden biri de Dries Mertens'ti. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Belçikalı futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ANDERLECHT, MERTENS'İ İSTİYOR

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Anderlecht, altyapısında yetişen Dries Mertens'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılarla, 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın sezonun bitmesiyle birlikte, Belçika ekibine geri dönebileceği belirtildi.

ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Kariyerinde PSV ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Dries Mertens, Anderlecht altyapısında yetişmişti. Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkarken 2 kez fileleri havalandırdı.