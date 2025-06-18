İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası
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Fenerbahçe, transferde büyük bir sürpriz yaparak Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'ı transfer listesine ekledi. Fenerbahçe, anlaşma sağlaması halinde Neymar'ı İstanbul'a getirecek ve tüm dünyada yankı uyandıracak bir transfer imzası atacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde büyük bir sürpriz için harekete geçti. Kulüp, Santos'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Neymar'ı radara aldı.

FRANSIZLAR DUYURDU

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Brezilyalı süperstar Neymar'ı gündemine aldı. Çocukluk kulübü Santos'ta forma giyen Neymar'ın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Sarı-lacivertliler, anlaşma sağlaması halinde Neymar'ı İstanbul'a getirecek ve tüm dünyada yankı uyandıracak imzayı attıracak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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