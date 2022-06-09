İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Avrupa'ya damga vuran takıma gidiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İmzaların atılması an meselesi! Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz Avrupa'ya damga vuran takıma gidiyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Frankfurt, bu transfer için Beşiktaş yönetimine 6 milyon euro teklif etti.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Bundesliga ekibi Frankfurt, A Milli Takım'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki oyuncu ile imza aşamasına gelindiği öğrenildi.

6 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

NTV Spor'da yer alan habere göre, Almanya temsilcisi Frankfurt Rıdvan Yılmaz için 5 milyon euro bonservis ve performansa bağlı 1 milyon euro bonus ödemeye hazır. Buna ek olarak, bir sonraki satışın yüzde 20'si de Beşiktaş'ın olacak. Anlaşmada son detaylar görüşülüyor.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 17 yaşında A Takım kadrosunda katılan genç yetenek Rıdvan Yılmaz, 4 sezonda forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 21 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.

Haberler.com - Spor

Eintracht Frankfurt Rıdvan Yılmaz Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title