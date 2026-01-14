Haberler

İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Lazio'dan Nuno Tavares'i transfer etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Lazio ile satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemi üzerinde anlaşma noktasına geldi. Yapılan anlaşmaya göre Lazio'nun 9 milyon euro satın alma opsiyonuyla oyuncusunu Beşiktaş'a kiralayacağı ve satın alma opsiyonunun sezon sonunda otomatik olarak devreye gireceği belirtildi.

  • Beşiktaş, Nuno Tavares'i Lazio'dan satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle transfer etmek üzere anlaşma noktasına geldi.
  • Satın alma opsiyonu 9 milyon euro olarak belirlendi ve sezon sonunda otomatik olarak devreye girecek.
  • Nuno Tavares'in en geç hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Beşiktaş, sol bek transferinde ilk sırasına eklediği Laziolu Nuno Tavares için mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

TAVARES ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Tuttomercato'nun haberine göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki Portekizli futbolcu Nuno Tavares'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Lazio ile Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemi üzerinde anlaşma noktasına geldiği açıklandı.

OPSİYONUN DETAYLARI BELLİ OLDU

Yapılan anlaşmadaki detaylar da ortaya çıkıyor. Lazio'nun elden çıkarmak istediği oyuncusunu Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralayacağı, satın alma opsiyonunu da 9 milyon euro olarak belirlediği belirtildi. Satın alma opsiyonunun sezon sonunda otomatik olarak devreye gireceği dile getirildi.

HAFTA SONUNDA TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Portekizli oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmak için hazır olarak beklediği, iki kulübün anlaşmasının tamamen noktalanmasının ardından yıldız ismin en geç hafta sonu İstanbul'da olacağı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Lazio ile 2029'a dek sözleşmesi bulunan Nuno Tavares bu sezon 10 maçta sahaya çıktı. Deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu