İmren Alaçatıspor'dan Farklı Galibiyet

İzmir Süper Amatör Lig D Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, ligin 2. haftasında konuk ettiği Eski İzmir Gençlik'i 6-0 mağlup etti.

İzmir Süper Amatör Lig D Grubu'nda mücadele eden İmren Alaçatıspor, ligin 2. haftasında Eski İzmir Gençlik'i konuk etti. 2024-2025 sezonunun ilk maçında, geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda karşılaştığı Selçuk Çamlıkspor maçında, uzatma dakikalarında elde ettiği golle 4-4 berabere kalarak 1 puanla dönmeyi başaran İmren Alaçatıspor, ligin ikinci haftasında da kendi sahasında konuk ettiği Eski İzmir Gençlik'i 6-0 yenerek 3 puan kazanmayı başardı. Ev sahibinin ilk golü, 2. dakikada Murat Çetin'in ayağından geldi. Murat Çetin, 30. dakikada da attığı golle takımının ikinci golüne imza attı. 43. dakikada Zeki Parlaktepe'nin attığı golle de ilk yarı 3-0'lık skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısında Eski İzmir Gençlik rakip kalede gol arayışına girse de İmren Alaçatıspor oyuncusu Ümit Kocabaş'ın attığı 4-0 öne geçti. Golün ardından maçın üstünlüğünü tamamen ele geçiren ev sahibi 85. dakikada Mehmet Berke Sarlıca ve 88. dakikada Murat Çetin'in attığı gollerle maçı 6-0 kazandı.

"Oyuncularımızın gösterdiği performans için onlara teşekkür ediyorum"

Farklı galibiyetin ardından kısa bir değerlendirme yapan İmren Alaçatıspor Teknik Direktörü Hakan Kara, "Öncelikle galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımızın gösterdiği performans için onlara teşekkür ediyorum. Yeni kurulmuş genç bir ekiple lige katıldık. Tabii ki oyun bütününde bazı aksaklıklarımız var. Onları da en kısa zamanda giderip, daha da iyi oynamak için çalışacağız. Geçen hafta da söylediğim gibi bu hafta galip geldik, sevindik ve artık pazartesiden itibaren haftaya oynayacağımız Seferihisar deplasmanına hazırlanacağız" dedi.

"Galibiyetimiz Alaçatı sevdalılarına armağan olsun"

İmren Alaçatıspor Sportif Direktörü Haydar Yılmaz da yaptığı açıklamada, takımın öz güveninin yerine gelmesi için böyle bir skorun çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Geçen haftanın talihsizliğini ve stresini taşıyarak cıktığımız bu maçın farklı skorla kazanılmasının sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. Maçın genelinde üstün olan taraf bizdik. Rakibe saygılı duruşumuzla kazanmasını bildik. Geçen haftadan dersler çıkararak bu maca hazırlandık. Dersimizi iyi çalıştık ve galip gelmesini bildik. Takımımız gün geçtikçe daha iyi olacak. Çocuklar maç temposunu yakaladikca form grafiklerini yükselecektir. Galibiyetimiz Alaçatı sevdalılarına armağan olsun" diye konuştu.

İmren Alaçatıspor, ligin 3. haftasında 27 Ekim Pazar günü saat 14.00'de Seferihisarspor ile deplasman maçında karşılaşacak. - İZMİR