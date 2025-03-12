Acun Ilıcalı'ya siyaset sorusu! Ticari ilişki iddialarını yalanladı

TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, bir süredir kendisine yöneltilen "İBB ile 400 milyon liralık iş yaptı" iddiasına da yanıt verdi.

400 MİLYONLUK İHALE İDDİASINI YALANLADI

Ilıcalı, kendisine ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liraya yakın ihale gerçekleştirdiği iddialarını net bir dille yalanladı.

"İMAMOĞLU İLE 1 DAKİKA OTURMUŞLUĞUMUZ YOK"

İddialara tepki gösteren Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. Ak Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve Ak Parti'ye oy verdiğimi söyledim. Şimdi İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. 1 dakika oturmuşluğumuz yok. Her gün iftira. Yönetici olduğum günden beri sürekli bana iftira atılıyor." ifadelerini kullandı.