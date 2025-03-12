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Acun Ilıcalı'ya siyaset sorusu! Ticari ilişki iddialarını yalanladı

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Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ticari ilişkisi olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Ilıcalı "Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. AK Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve AK Parti'ye oy verdiğimi söyledim" dedi.

TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in gündeme ilişkin sorularına yanıt veren Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Acun Ilıcalı, bir süredir kendisine yöneltilen "İBB ile 400 milyon liralık iş yaptı" iddiasına da yanıt verdi.

400 MİLYONLUK İHALE İDDİASINI YALANLADI

Ilıcalı, kendisine ait olduğu öne sürülen Londra merkezli 'Creative Media' isimli şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Medya AŞ ile 400 milyon liraya yakın ihale gerçekleştirdiği iddialarını net bir dille yalanladı.

"İMAMOĞLU İLE 1 DAKİKA OTURMUŞLUĞUMUZ YOK"

İddialara tepki gösteren Ilıcalı, "Sayın İmamoğlu ile ticari ilişkim varmış. Sayın İmamoğlu ile hayatımda 1 dakika oturup konuşmuşluğum yok. Ak Parti'ye oy verdiğimi açıkladım diye yıllarca bana taş attınız. Sordular ve Ak Parti'ye oy verdiğimi söyledim. Şimdi İmamoğlu ile ilişkim olduğu iddia ediliyor. 1 dakika oturmuşluğumuz yok. Her gün iftira. Yönetici olduğum günden beri sürekli bana iftira atılıyor." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'ya siyaset sorusu! Ticari ilişki iddialarını yalanladı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adam işi sağlama almak için bunu bile yaptı. Ak Parti'ye oy verdim dedi hâkimler korksun diye tek kurtuluşu Ora görüyor. hakkında bir sürü feto iddiası varken. pes doğrusu hem de

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Haber YorumlarıYILDIZ:

ACUN BU DEĞİRMENİN SUYU NERDEN GELİYOR SEN ONU ANLAT KORKMA AKP LİSİN SENİ ALAMAZ KİMSE ANLADIK

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

acur daha tutkulanmadımı

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

AK SİYASAL İSLMCS

Yorum Beğen34
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Haber Yorumlarıcem türkmen:

şampiyonluk için bütün tuşlara basıyorlar:)))))

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

FETÖ TAKTİĞİ GERÇEK KİMLİĞİNİ SAKLAMAK İÇİN KARŞI TARAFTAN GİBİ GÖRÜNÜRLER,

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

tespit on numara

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yakında milletvekili adaylığını da açıklar ve sağlama alır kendini, vay dünya vay.

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