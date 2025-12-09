İmaj Altyapı Vanspor'da teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz getirildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, teknik direktörlük görevine Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Korkmaz'a yeni görevinde başarılar dilendi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un yeni teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Osman Zeki Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.
İmaj Altyapı Vanspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor