İmaj Altyapı Vanspor Maçında Kutlu'dan Oyunculara Teşekkür

İmaj Altyapı Vanspor Maçında Kutlu'dan Oyunculara Teşekkür
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmaj Altyapı Vanspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldukları maç sonrası oyuncularını kutlayarak, sahada ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olan İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, maçta kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta topa sahip olduklarını ve ikili mücadelelerin hemen hemen tamamını kazandıklarını anlattı.

Oyuncularını kutlayan Hakan Kutlu, "Mağlup olduk, oyuncular kutlanır mı diye düşünüyorsunuz. Gerçekten oyuncularımız saha içinde ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Eksik kalan ne vardı derseniz, bir tek topu içeri atamadık, gerçekten iyir futbol oynadık. Rakibimizin hem ilk yarı hem de ikinci yarı ceza sahamıza girdiğini ve pozisyon yakaladığını hatırlamıyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, İmaj Altyapı Vanspor maçının kolay bir deplasman olmadığını dile getirdi.

Rakibin cezası nedeniyle seyircisiz oynamasının Vanspor için deza Van olduğunu dile getiren Gürsel, "Bundan sonraki süreçte cezaları bittiğinde Van kolay bir deplasman değil, her zaman zor bir deplasman olacaktır. Bunun bilincindeyiz. Burada alınan galibiyet önemli, oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Takımının istediği oyunu sahaya yansıtamadığını anlatan Gürsel, "Çıkışları iyi yapamadık. Rakibimizden kazandığımız iki topla golü bulduk. Bandırmaspor'un oynadığı oyunu bugün tam olarak sahaya yansıtamadık ama dediğim gibi kazanmak güzel." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi

Gazze tezkeresi Meclis'te oy birliği ile kabul edildi
Gazze oturumunda tansiyon yükseldi! Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Otur oturduğun yere

Kurtulmuş'u ilk kez bu kadar sinirli gördük: Sesimi kesme, otur yerine
Bahçeli ile CHP'li vekil arasında TBMM'de dikkat çeken diyalog

Bahçeli'yi kurabiye yerken gören CHP'li vekil yanına koştu
Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare

Fenerbahçe stadında izlediği maçın fotoğrafı paylaşıldı! İşte o kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Yerlikaya, ülkesine dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.