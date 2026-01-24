Haberler

İmaj Altyapı Van Spor FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti

1'inci Lig'de Van Spor FK, Iğdır FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 31'e yükseltti. Maçta Hasan Bilal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu ve Ivan Cedric'in golleriyle galibiyet elde etti.

1'inci Lig'in 22'inci haftasında İmaj Altyapı Van Spor FK sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-0 yendi.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetirken, yardımcılıklarını Kürşathan Akın, Murathan Çomoğlu yaptı. Maça etkili başlayan İmaj Altyapı Van Spor FK, 45'inci dakikada Hasan Bilal'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı Van Spor FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Van Spor FK, maçın 61'inci dakikasında Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nun kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın 67'inci dakikasında ise Ivan Cedric'in kaydettiği golle ev sahibi ekip, Iğdır FK'yı 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Bu sonucun ardından Van Spor FK puan durumunu 31'e yükseltti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
