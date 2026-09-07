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İlyas Öztürk: "İyi konsantre olup puan ve puanlar alıp bu durumdan çıkmak zorundayız"

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İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "İyi konsantre olup puan ve puanlar alıp bu durumdan çıkmak zorundayız" dedi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyleyerek, "İyi konsantre olup puan ve puanlar alıp bu durumdan çıkmak zorundayız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. Haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Üzgünüz. Talihsizlik var üzerimizde. 2-0 öne geçiyoruz, 2-2 oluyor. 2-0 öne geçiyoruz 3-2 kaybediyoruz. Bu maçta 1-0 geriye düştük, penaltı kazandık değerlendiremedik. Sonra gölü bulduk, uzatmaların sonunda tekrar geriye düştük. Bundan sonraki süreç oyuncular kendileri toparlanacaklar. Bundan sonra iyi konsantre olup puan ve puanlar alıp bu durumdan çıkmak zorundayız" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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