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7 yaşındaki minik Arya'nın büyük başarısı

7 yaşındaki minik Arya'nın büyük başarısı
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İstanbul'da ilkokul birinci sınıf öğrencisi Arya Yaylacı, artistik cimnastikte İstanbul şampiyonu, satrançta bölge üçüncüsü oldu. 4 yıldır cimnastik, 3 yıldır satranç eğitimi alan Arya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

İstanbul'da İlkokul birinci sınıf öğrencisi Arya Yaylacı yaşından büyük başarısı ile herkesin dikkatini çekiyor.

İlk olarak 4 gün süren İstanbul okullar arası artistik cimnastik minik kategoride İstanbul şampiyonu olan Arya, bölge satranç turnuvalarında bölge üçüncülüğü elde büyük başarı sağladı. 4 yıldır cimnastikte ve 3 yıldır da satranç da eğitim aldığı öğrenilen Arya Yaylacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da ödüllendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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