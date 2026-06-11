7 yaşındaki minik Arya'nın büyük başarısı

İstanbul'da İlkokul birinci sınıf öğrencisi Arya Yaylacı yaşından büyük başarısı ile herkesin dikkatini çekiyor.

İlk olarak 4 gün süren İstanbul okullar arası artistik cimnastik minik kategoride İstanbul şampiyonu olan Arya, bölge satranç turnuvalarında bölge üçüncülüğü elde büyük başarı sağladı. 4 yıldır cimnastikte ve 3 yıldır da satranç da eğitim aldığı öğrenilen Arya Yaylacı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da ödüllendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı