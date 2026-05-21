Haberler

Milli Voleybolcu İlkin Aydın: Her Turnuvada Hedef Şampiyonluk

Milli Voleybolcu İlkin Aydın: Her Turnuvada Hedef Şampiyonluk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli voleybolcu İlkin Aydın, 2026 Voleybol Milletler Ligi öncesi yaptığı açıklamada, her turnuvada şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, geçen yıl Brezilya'da genç bir ekiple 4'te 4 yaptıklarını hatırlattı. Galatasaray'da zorlu bir sezonu kupa ile kapattıklarını ifade eden Aydın, Ankara'da oynanacak VNL maçlarında taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

MİLLİ voleybolcu İlkin Aydın, "Geçen sene Brezilya'ya yine genç bir ekiple katılmıştık ve 4'te 4 yapmıştık. Tabii her zaman, her turnuvada hedef şampiyonluk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Milli voleybolcu İlkin Aydın, 3 Haziran'da başlayacak olan 2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Her turnuvada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten İlkin Aydın, "Şu anda uzun vadeli konuşmam mümkün değil. Ama şu anda çok keyifli ve çok genç bir ekip var. Önce İtalya'da küçük bir hazırlık turnuvamız var. Orada birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulacağız. Sonrasında da Brezilya'ya gidiyoruz. Geçen sene Brezilya'ya yine genç bir ekiple katılmıştık ve 4'te 4 yapmıştık. Tabii her zaman, her turnuvada hedef şampiyonluk. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'KUPAYLA KAPATTIK, MUTLU KAPATTIK'

Formasını giydiği Galatasaray'ın nasıl bir sezon geçirdiğinden bahseden milli voleybolcu, "Gerçekten çok yoğun ve zorlu bir sezondu bizim için. Kupayla kapattık, mutlu kapattık. Voleybolu severek kapattık, severek de devam ediyoruz. Çok fazla sakatlığımız oldu. Lig sezonunda istediğimizi yapamadık ama oradan kalkıp şampiyon olmayı da bildik. O yüzden staffa, arkadaşlarıma ve kulübüme teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

'KENDİ SEYİRCİMİZİN ÖNÜNDE OYNAMAK ÇOK ÖZEL'

VNL'in bir ayağının Ankara'da gerçekleşecek olması hakkında konuşan İlkin, "Tabii ki hiçbir yerde yalnız kalmıyoruz ama evimizde, kendi seyircimizin önünde oynamak her zaman bizim için çok özel. Nerede olursalar olsunlar biz desteklerini hep hissediyoruz. Teşekkür ediyorum" dedi.

İlkin Aydın, milli takımın sürekli madalya mücadelesi vermesindeki istikrarı ise, "Bence buradaki her insanın işini severek yapıyor olması" diye açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda

Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi

Türkiye'den Sumud Filosu adımı! Üç uçak peş peşe havalandı

Ünlülere yeni dalga operasyon! Mabel Matiz dahil 14 kişi gözaltına alındı, Serenay Sarıkaya için yakalama kararı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz dahil 14 gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Sörloth bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü

Aston Villa-Freiburg maçı için televizyonu açanlar hayrete düştü
Bayramda kesilecek! 'Donald Trump' adı verilen bufalo gündem oldu

Kısa sürede ünlü oldu! Onu görmeye gelen herkes aynı isme benzetiyor
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı

Dorukhan Büyükışık dosyasında eski emniyet müdürüne gözaltı kararı
Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi istiyor

Transfer savaşı başladı! Hangi takıma gidecek?
Beşiktaşlı yıldızlar sevgilileriyle Bodrum'da yedi içti, hesabı ödemeden kaçtı

Sevgilileriyle Bodrum'da yediler içtiler, hesabı ödemeden kaçtılar

İsrail basınından olay iddia: Tel Aviv yönetimi, İstanbul Başkonsolosluğu'nu kapatmayı düşünüyor

İsrail basınından çarpıcı Türkiye iddiası: Netanyahu karar aşamasında