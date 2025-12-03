İlkin Aydın Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte görüşmelerde bulunduğu takım
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu İlkin Aydın, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor. Galatasaray ile henüz yeni sözleşme görüşmelerinde bulunmayan milli oyuncunun VakıfBank ile görüşme yaptığı iddia edildi.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin'in kaptanı ve efsanesi olan İlkin Aydın, sarı-kırmızılı takımdan sürpriz bir kararla ayrılmaya hazırlanıyor.
SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ YAPILMADI
Galatasaray, iç ve dış transferde birçok transfer görüşmesi yaparken şu ana kadar sözleşmesi mayıs ayında bitecek olan İlkin Aydın ile masaya oturmadı. 17 yaşından bu yana Galatasaray forması giyen milli voleybolcunun, kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği, bu nedenle görüşmenin gerçekleşmediği iddia edildi.
VAKIFBANK İLE GÖRÜŞME YAPTI İDDİASI
Öte yandan 25 yaşındaki oyuncunun ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen VakıfBank ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Başarılı oyuncunun sezon sonunda ya da ocak ayında VakıfBank'a imza atabileceği dile getirildi.