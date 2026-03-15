İlker Püren: "Psikolojik faktörlerin ön planda olduğu haftalardayız"

Güncelleme:
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlker Püren, Eyüpspor galibiyeti sonrası düzenlediği basın toplantısında, psikolojik faktörlerin maçların önem kazandığı bu dönemlerdeki rolünü vurguladı ve oyuncuların motivasyonuna dikkati çekti.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlker Püren, Eyüpspor galibiyeti sonrası, "Psikolojik faktörlerin ön planda olduğu haftalardayız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu İlker Püren, "Aslında her zaman maç değerlendirmesi yaparız ama artık öyle haftalardayız ki; psikolojik faktörlerin ön planda olduğu, maç önünün, devre arasının, soyunma odasının psikolojisinin yüksek olması gereken haftalardayız. O yüzden oyuncuların belli bir duyguya sarılması gerekiyor. Ben maç bugün maç yorumu yerine tesislerde yaşadığımız küçük bir olayı anlatmak istiyorum. Emre Hoca ile beraber kahvaltıdan sonra hep birlikte odasında oturuyorduk. Emre Hocanın kızı arayarak, 'Baba 1 puan seni mutlu eder mi?' diye sordu. Emre Hoca da, 'Hayır kızım kazanmaktan başka alternatif yok, tek seçenek olarak maçı kazanacağız' dedi. Daha sonra da 'Maçı kazanırsak sana hediye alacağım' dedi. Ben de maç öncesi oyunculara soyunma odasında sorumluluklarının çok büyük olduğunu hem de bir kızın hayalinde olduklarını söyledim. Tabii Emre Hocanın sorumluluğu daha da büyük. Çünkü babalar sözünü tutar. Buradan Leyla'ya sesleniyorum. Baban sözünü tuttu. Ben de kendi adıma kızlarıma söz vermiştim. Sözümüzü tutuğumuz için mutluyuz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
Haberler.com
500

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti

Dünyayı tedirgin eden görüntü
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol

Küme düşmeme adına hayati bir maça çıktı! İşte sonuç
Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

Bir kentimizi sel vurdu!
İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi

İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı
Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı

Dünyanın konuştuğu gole o da kayıtsız kalamadı