İlkem Yapı Tarsusspor, Nesibe Aydın'ı 78-73 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında Nesibe Aydın'ı 78-73 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Çağlar Özkan, Burak Erkan, Mustafa Çeltiker
İlkem Yapı Tarsusspor: Kübra Erat 3, Palenikova 13, Cave 24, Davis 9, Robinson 13, Büşra Akgün 9, Işılay Eğin 2, Merve Uygül Bostancı 5
Nesibe Aydın : Feride Şevval Akalan 10, Thomas 18, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 20, Coates 8, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Gamze Takmaz, İlayda Güner 3
1. Periyot: 28-17
Devre: 50-35
3. Periyot: 62-56
Beş faulle çıkanlar: 39.43 Kübra Erat (İlkem Yapı Tarsusspor)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, sahasında Nesibe Aydın'ı 78-73 yendi.