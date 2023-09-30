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İlkem Yapı Tarsusspor, Çankaya Üniversitesi'ni 88-83 yendi

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, Çankaya Üniversitesi'ni 88-83 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Seda Esen, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

İlkem Yapı Tarsusspor: Reed 13, Kübra Erat 10, Bogicevic 6, Andrea Cave 30, Robinson 21, Büşra Akgün 6, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul, Merve Uygül

Çankaya Üniversitesi : Fontaine 6, Melike Yalçınkaya 15, Mc Car 26, Dillard 11, Louis 8, Gülse Uğur 11, Melike Tuğba Oral 6

1. Periyot: 22-22

Devre: 37-45

3. Periyot: 62-71

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 88-83 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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