İlkem Yapı Tarsusspor, Çankaya Üniversitesi'ni 88-83 yendi
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, Çankaya Üniversitesi'ni 88-83 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Seda Esen, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
İlkem Yapı Tarsusspor: Reed 13, Kübra Erat 10, Bogicevic 6, Andrea Cave 30, Robinson 21, Büşra Akgün 6, Işılay Eğin 2, Yağmur Bul, Merve Uygül
Çankaya Üniversitesi : Fontaine 6, Melike Yalçınkaya 15, Mc Car 26, Dillard 11, Louis 8, Gülse Uğur 11, Melike Tuğba Oral 6
1. Periyot: 22-22
Devre: 37-45
3. Periyot: 62-71
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İlkem Yapı Tarsusspor, konuk ettiği Çankaya Üniversitesi'ni 88-83 yendi.
Kaynak: AA / Spor