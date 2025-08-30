İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 7. Oldu
Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen 2025 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu kadınlar finalinde 18 sporcu arasında 7. olarak başarı gösterdi.
Litvanya'da düzenlenen 2025 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finalinde mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 7. oldu.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Kaunas kentindeki organizasyonda kadınlar finali yapıldı.
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finalde 18 sporcu arasında 7. sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor