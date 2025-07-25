İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 7. oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde 18 sporcu arasında 7. sırayı elde etti. Eren Kıvanç Taşyaran ise erkekler yarı finalinde B Grubu'nu 18. sırada tamamladı.

İspanya'da düzenlenen 2025 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda kadınlar finalinde mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 7. oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Madrid'de devam eden organizasyonda kadınlar finali yapıldı.

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finalde 18 sporcu arasında 7. sırada yer aldı.

Öte yandan erkekler yarı finalinde yarışan Eren Kıvanç Taşyaran, B Grubu'nu 18. sırada tamamladı.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası, 27 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.