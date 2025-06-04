İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'da İlkay Gündoğan ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ile İlkay Gündoğan arasındaki maaş pazarlığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

8 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcuyla temas kurdu ve maaş pazarlıklarına başladı. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ve maaş talebinin 8 milyon euro olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın ise bu rakamı 6 milyon euroya indirerek deneyimli orta sahaya imza attırmayı hedeflediği ifade edildi. İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 50 maçta 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.