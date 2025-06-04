İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
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Galatasaray'ın İlkay Gündoğan transferi için maaş pazarlıkları devam ediyor. Gündoğan'ın maaş talebinin 8 milyon euro olduğu, Galatasaray'ın ise bu rakamı 6 milyon euroya indirerek deneyimli orta sahaya imza attırmayı hedeflediği ifade edildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da İlkay Gündoğan ısrarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ile İlkay Gündoğan arasındaki maaş pazarlığına dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

8 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, 34 yaşındaki futbolcuyla temas kurdu ve maaş pazarlıklarına başladı. İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ve maaş talebinin 8 milyon euro olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın ise bu rakamı 6 milyon euroya indirerek deneyimli orta sahaya imza attırmayı hedeflediği ifade edildi. İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 50 maçta 3 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Ben bu ilkay konusunda futboldan hiç anlamadığımı anladım barselonaya falan gidiyor alman milli takımı vallahi ben bu arkadaşta hiç bir şey göremiyorum şimdi de g.saray paralara bak gelsin bakalım çok dikkatli izleyecem bu sefer gerçekten buyuk deha mı kendimi test edicem

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Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

çöp

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Haber YorumlarıSer_hat:

Ya bırakın be yaş 35 olmuş,6 milyon euro maaş verilir mi lan.Birde çocukluk aşkıymış yemezler...

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