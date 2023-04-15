İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya gideceği iddialarını amcası yalanladı: Hayretler içerisindeyim

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın menajeri olan amcası İlhan Gündoğan, yıldız futbolcu için çıkan Barcelona iddialarını yalanladı. Gündoğan'ın amcası yaptığı açıklamada, "Haftalardır ortaya çıkan bazı spekülasyonlarla ilgili haberler nereden geliyor hayretler içerisindeyim." dedi.

Adı bir süredir Barcelona ile anılan İlkay Gündoğan için hem amcası hem menajeri olan İlhan Gündoğan'dan açıklama geldi.

"HALA HİÇBİR KULÜPLE ANLAŞMAMIZ YOK"

İddiaların asılsız olduğunu belirten Gündoğan'ın amcası, AS'a yaptığı açıklamada, "Haftalardır ortaya çıkan bazı spekülasyonlarla ilgili haberler nereden geliyor hayretler içerisindeyim! Hala hiçbir kulüple anlaşmamız yok. Önümüzdeki yıllarda nerede oynayacağına henüz karar verilmedi." dedi.

AYRILMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İlkay Gündoğan'a Manchester City, kısa vadeli bir yeni sözleşme sunmayı düşünüyor. Bu teklife sıcak bakmayan Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözün gözüyle bakılıyor.