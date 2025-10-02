Haberler

İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

Galatasaray-Liverpool maçının ardından İlkay Gündoğan'a atmosferi soran futbolcunun Muhammed Salah olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, İngiliz basınına yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Gündoğan, "Maç esnasında Liverpool'un oyuncularından biri yanıma geldi ve 'Burada atmosfer hep böyle mi?' diye sordu. Ama isim veremem" demişti.

SIR PERDESİ ARALANDI

İlkay'ın sözlerinden sonra herkes o futbolcunun kim olduğunu merak ederken, ortaya çıkan görüntülerde bu ismin Muhammed Salah olduğu belirlendi. Sabah'ın haberine göre; Mısırlı yıldızın maç bitiminde İlkay'ın yanına gelerek kulağına bir şeyler söylediği, İlkay'ın da başını sallayarak yanıt verdiği görüldü.

SALAH ATMOSFERDEN ETKİLENDİ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Salah, maç sırasında tribünlerden yükselen gürültü ve ıslıklar nedeniyle zor anlar yaşamış, hatta kulaklarını kapatarak tepki göstermişti.

