İlk yarıda Başakşehir'den fark yiyen Giresunspor'da Onurcan Piri, sahaya çıkmadı
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İlk yarıda 4 gol yiyen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, Başakşehir maçının ikinci yarısına çıkmadı. Maça devam etmek istemeyen Onurcan'ın yerine Ferhat Kaplan devrenin başında oyuna dahil oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, ilk yarıyı 4-0'lık skorla üstün tamamladı.
Giresunspor taraftarları futbolculara sert tepki gösterdi. Teknik Direktör Hakan Keleş, taraftarların futbolcuları alkışmasını istedi. Ardından "Daha maçlarımız var, yaptığınız doğru değil" diyerek tepki gösterdi.
Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Giresunspor kaptanı ve kalecisi Onurcan Piri, 4 gol yedikleri Başakşehir maçının ikinci yarısına çıkmak istemedi ve yerini Ferhat Kaplan'a bıraktı.
Başakşehir'in gollerini 16 ve 35. dakikalarda Januzaj, 25 ve 45. dakikalarda Joao Figueiredo kaydetti.