Haberler

İlk yarı biter bitmez Trabzonspor'dan hakem tepkisi: İlk perde sona erdi

İlk yarı biter bitmez Trabzonspor'dan hakem tepkisi: İlk perde sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının devre arasında hakem Ozan Ergün'ün fotoğrafını paylaşarak, "İlk perde sona erdi!" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TRABZONSPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ilk yarısının sona ermesinin ardından hakem Ozan Ergün'e tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, ilk devrenin bitimiyle birlikte hakem Ozan Ergün'ün fotoğrafını sosyal medya hesaplarıdnan paylaştı.

'İLK PERDE SONA ERDİ'

Karadeniz ekibi, yaptığı bu paylaşıma, "İlk perde sona erdi!" ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un bu paylaşımı, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Bordo-mavili taraftarlardan yoğun destek aldı.

İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;

İlk yarı biter bitmez Trabzonspor'dan hakem tepkisi: İlk perde sona erdi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor

Tribünler bu sesle inledi! Galatasaray'a flaş gönderme
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

DOĞRU...İLK PERDE SONA ERDİ...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı

İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.