İlk vukuatı değilmiş! Derbiye fişekleri sokan ambulans şoförünün sabıka kaydında çarpıcı detay

Göztepe ile Altay derbisinde olayları başlatan işaret fişeklerini stadyuma soktuğu tespit edilen ambulans şoförü A.G., kendisine fişekleri stadyuma sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini itiraf etti.A.G.'nin ifadesinde maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

ARAMADAN SIYRILDI

Ambulansın aranmamasından faydalanan görevli, fişekleri stada soktu. Ambulans görevlileri patlayıcıları tuvalete götürürken, stat kapılarının açılmasıyla taraftarlar bu patlayıcıları tribüne götürdü.

OLAYLARA KARIŞMIŞ

Ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Ambulans görevlisi olduğu için bu durum fark edilmedi.