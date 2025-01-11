İlk lig maçında kabusu yaşayan Fatih Terim: Böyle bir şey görmedim

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Al Ahli deplasmanında aldıkları 3-2'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

"KARİYERİM BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Mücadeleyi değerlendiren Terim, "Maçın ilk 60 dakikalık bölümünden memnun değilim. Ancak son 30 dakikada seviyeden memnunum. Galibiyetten dolayı Al Ahli'yi tebrik ederim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Terim, "Antrenörlük kariyerim boyunca ilk 60 dakikalık bölüm gibi bir şey görmedim. Üçten fazla gol yiyebilirdik. Ondan sonra beraberliği de bulabilirdik. Bireysel ve kolektif olarak çok fazla hata yaptık. Daha fazla çalışmalıyız. Oyun şeklimizi, zihniyetimizi, gerekirse oyuncuları değiştirmeye ihtiyacımız var. Maçın 45. saniyesinde gol yemek çok zor ve bu dikkat dağınıklığına neden oldu. İkinci yarının başında da üçüncü golü yedik ve takım, son 30 dakika maçın atmosferine girdi. Her iki yarıda da erken gol yememiş olsaydık daha iyi bir sonuç alabilirdik." ifadelerini kullandı.

71 yaşındaki teknik adam, transfer konusunda, "Oyuncu getirmek ve takım güçlendirmek için kulüp yönetimiyle günlük toplantılar yapıyoruz." diye konuştu.