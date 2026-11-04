Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İlk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde Göztepe U19, AZ Alkmaar'a elenerek veda etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlk kez katıldığı UEFA Gençlik Ligi'nde Göztepe U19, AZ Alkmaar'a elenerek veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Gençlik Ligi'nde ilk kez mücadele eden Göztepe U19, 2'nci Tur'da AZ Alkmaar'a elenerek Avrupa'ya veda etti. İki maçta da öne geçmesine rağmen Hollanda ekibine 3-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilen Göztepeli gençler, sergiledikleri mücadeleyle tribünlerden alkış aldı.

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği UEFA Gençlik Ligi'nde 2'nci Tur'da Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşen Göztepe U19 Takımı, rakibine elenip Avrupa'ya veda etti. İki maçta da öne geçmesine rağmen AZ Alkmaar'a 3-1 ve 2-1'lik skorla yenilen Göztepeli gençler sergiledikleri mücadeleyle ise alkış aldı. İlk olarak Hollanda'da sahaya çıkan Göztepe, 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve maçı 3-1 kaybetti.

Rövanşta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda AZ'yi ağırlayan Göz-Göz, yine 1-0'lık avantajı yakaladı. Ancak Hollanda ekibi ardından toparlanıp maçı kazandı. Stadı dolduran Göztepeli taraftarlar geleceğin A Takım oyuncuları olarak gösterilen futbolculara büyük destek verdi. Futbolseverler maçın bitiminde genç oyuncuları tribüne çağırıp alkışlarla uğurladı. Onursal Başkan Mehmet Sepil de tribündeki yerini alırken, büyük heyecan yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi

İkiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD tarihinde bir ilk! Keisha Lance Bottoms ülkenin ilk siyahi kadın valisi seçildi

Hem ABD tarihine geçti hem de 24 yıl sonra partisine eyaleti getirdi

ABD seçimleri petrol piyasasını sarstı! Fiyatlar geriliyor

ABD seçimleri piyasaları fena vurdu!
Trump İran kararını açıkladı: Saldırmak için acil bir planım yok

ABD İran'a yeniden saldıracak mı? Trump kararını açıkladı
Yılmaz Erdoğan tepki çeken kam davulu sahnesi nedeniyle özür diledi

Tepkilerin odağındaki Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu
ABD'de 20 yıl sonra bir ilk! Trump, Bush’un kaderini yaşıyor

Tarih tekerrür etti! Trump’ın başına gelen 20 yıl önce de yaşanmıştı
Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde

Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Elon Musk'ın milyonları yetmedi! Demokratlar Teksas'ta 32 yıl sonra kazandı

Elon Musk'ın harcadığı milyonlar yetmedi! 32 yıllık dönem sona erdi